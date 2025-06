La polémica sanción de Newell´s contra seis chicos de las inferiores que se sacaron una foto junto a Ignacio Malcorra, jugador de Rosario Central, generó una gran indignación en el fútbol argentino. Y dicha situación no estuvo ajena a la conferencia de Lionel Scaloni, cuya primera pregunta que recibió fue sobre este tema y el entrenador fue contundente.

“Vi la foto y realmente lo que hay que valorar es que esos chicos quisieron sacarse una foto con un jugador de Primera División, que es la ilusión que todos tienen”, dijo el entrenador.

“Han visto a un jugador que, más allá de la camiseta que lleva, es un futbolista que ha llegado a Primera y eso tendría que ser algo normal. A mi edad también me hubiera encantado, no existían las redes sociales ni todo esto, pero tampoco tenía tanta llegada a esos jugadores”, reflexionó. “Si hubiera tenido la chance, me hubiera sacado una foto sin importar la camiseta que llevaba”.

«ME HUBIESE SACADO UNA FOTO SIN IMPORTAR LA CAMISETA QUE LLEVE» Lionel Scaloni opinó sobre la situación de los chicos de Newell’s que se sacaron una foto con Ignacio Malcorra pic.twitter.com/V5QWxoHLJa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 4, 2025

Por último, Scaloni hizo un llamado para romper con el fanatismo excesivo y la hostilidad que suelen oscurecer el fútbol argentino. El DT puso el acento en el ejemplo que se brinda a los más chicos: “Creo que es importante dar el mensaje de que a estos nenes les tenemos que decir: ‘Sacate la foto con la camiseta de quien sea, con el jugador que sea’”.