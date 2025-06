Sorpresa en la NBA: los New York Knicks despidieron al entrenador Tom Thibodeau este martes 3 de junio, apenas unos días después de que la franquicia fuera eliminada por los Indiana Pacers en las Finales de la Conferencia Este.

El estadounidense de 67 años tenía un estilo de juego bien marcado, caracterizado por una rotación limitada y una consecuente carga de minutos para los titulares, que fue objeto de críticas por el desgaste que generaba en los Playoffs (sobre todo en la temporada 2024 con un tendal de lesionados).

Sin embargo, el coach llevaba cinco años en La Gran Manzana y lo echaron tras su mejor temporada. A las claras queda que lo único que importa es el anillo…

A pesar de haber logrado 51 victorias en la temporada -la mejor desde la campaña 2012- y de alcanzar las finales después de 25 años para New York, la directiva decidió buscar un nuevo rumbo. Entre los posibles candidatos se mencionan a Michael Malone, Mike Budenholzer y Frank Vogel.

El actor Ben Stiller, uno de los fervientes seguidores este año junto con Timothée Chalamet, se mostró sorprendido en X (ex Twitter) por la inesperada decisión y le agradeció a Thibodeau: “Soy fan de Tom Thibodeau. Él resurgió con este equipo. Sentí que se entregó por completo y siempre buscaba mejorar. Siempre estaré agradecido por lo lejos que llevó a los Knicks. Vuelven a ser relevantes. Vuelven a ser aspirantes al campeonato. Los Knicks volvieron a ser ganadores con él”.

En otro tuit el protagonista de ‘Una Noche en el Museo’ siguió con su despedida: “Deberíamos invitar a Thibs a cenar y agradecerle efusivamente, uno por uno, el increíble trabajo de los últimos cinco años y la ilusión que hemos sentido, y que no sentíamos desde hacía mucho tiempo antes de su llegada. Con todo respeto y le deseamos mucho éxito”.

We should all take Thibs out to dinner and thank him profusely one by one for the incredible work of the last 5 years and the excitement we have all felt that we didn’t feel for a long time before he arrived. Respect and wishing him great success. 🙌💙🧡🙌 pic.twitter.com/z2A2rReK75

— Ben Stiller (@BenStiller) June 3, 2025