Se confirma uno de los cambios más esperados por los fanáticos: el All Star Game. En el 2026 habrá juego entre Estados Unidos y el Resto del Mundo.

El propio comisionado de la liga, Adam Silver, fue el encargado de dar la noticia en el programa Breakfast: “El próximo año, como parte de los nuevos contratos de TV, el All-Star vuelve a NBC y resulta que el próximo año será en medio de los Juegos Olímpicos de Invierno: qué mejor momento para presentar un formato de Estados Unidos contra el mundo”.

Adam Silver says next year’s All-Star Game will feature Team USA vs. Team World

Era una de las modificaciones más pedidas de los fanáticos, ya que veían como año a año el partido de las estrellas perdía competitividad, no se defendía y los marcadores eran irrisoriamente altos. Para la liga, además, el formato agonizaba y perdía una audiencia millonaria.

El debate sobre quiénes son mejores estará a la orden del día. Es que si bien la liga siempre fue dominada por los estadounidenses, en los últimos años los europeos han jugado a piacere. El MVP 2025 lo ganó Shai, canadiense, y los últimos seis fueron europeos (con el asterisco de Embiid que tiene nacionalidad estadounidense, francesa y camerunesa).

Los Juegos Olímpicos de París del Dream Team habrían sido determinantes para Silver: “No sé exactamente qué formato será, pusimos atención al gran éxito que tuvo la NHL. El verano pasado fue un gran éxito el torneo olímpico, con partidos como Estados Unidos contra Serbia, es otro ejemplo”.

El Partido de las Estrellas se llevará a cabo el 15 de febrero de 2026 en el Intuit Dome de Inglewood, California, la nueva casa de los LA Clippers. Será la primera vez que el innovador recinto, con capacidad para 18.000 espectadores, albergue el All-Star Game.

