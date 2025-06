Si sentís que no llegás a moverte lo suficiente durante el día, no te preocupes: no hace falta salir a hacer largas caminatas para activar el cuerpo. Con algunos pequeños cambios en tu rutina, podés sumar cientos (o miles) de pasos sin darte cuenta.

No se trata de hacer ejercicio intenso, sino de incorporar más movimiento en momentos cotidianos.

Ideas simples para moverte más:

1. Usá menos el ascensor

