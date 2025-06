La palabra más esperada del momento, habló en público: Ignacio Malcorra rompió el silencio tras la foto del escándalo con un grupo de juveniles de Newell’s, quien posteriormente fueron sancionados por el club.

La comisión directiva del club rosarino tomó la decisión en común acuerdo con los padres, de licenciar a los jóvenes por los próximo tres meses y quitarles las becas, a raíz de recibir “amenazas telefónicas”.

“A mí, en lo personal, me da mucha tristeza. Me pone mal el hecho de los nenes. La verdad que yo siempre me saqué fotos con todos. Ellos estaban ahí. Estaba mi hijo. Terminaron de jugar, pasaron, me saludaron, se sacaron una foto así como me saco siempre con todos” confesó Malcorra en conferencia de prensa.

Malcorra sobre los chicos sancionados 📸 El futbolista canalla, protagonista de la foto que le costó una sanción de tres meses a los chicos de 9 años de Newell’s, se expresó sobre la situación. 🗣️ Así, respondió a Marcelo Lamberti en la apertura de la conferencia para Cadena 3: pic.twitter.com/2zYLKAnzfs — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) June 6, 2025

La opinión de Scaloni

En la previa del partido de Chile, al entrenador de la Selección Argentina le habían consultado por la foto del escándalo y las medidas que tomaron desde el club rosarino. Scaloni, de raíces leprosas en las juveniles, respondió:

“Han visto a un jugador, que más allá que la camiseta que lleva, es un futbolista que ha llegado a primera. Tendría que ser algo normal”, sostuvo Scaloni y agregó: “A mi edad me hubiera encantado, no existían las redes sociales y todo esto. No tenía tanta llegada a esos jugadores, pero si la hubiera tenido, me hubiera sacado una foto sin importar la camiseta que lleva”.