El Mundial de Clubes 2025 que comenzará el sábado 14 de junio en Estados Unidos promete ser apasionante con la participación de 32 equipos, pero además habrá novedades tecnológicas que prometen revolucionar el fútbol.

La FIFA reveló una serie de ajustes que marcarán un antes y un después en materia de arbitraje. Entre las medidas destacadas, sobresale una herramienta que permitirá a los espectadores en el estadio seguir en tiempo real las imágenes que revise el árbitro en el VAR, una novedad pensada para transparentar aún más el proceso de decisión.

Además, los jueces llevarán cámaras corporales durante los encuentros, una iniciativa aprobada por la International Football Association Board (IFAB). Las imágenes captadas desde la perspectiva de los árbitros serán utilizadas por la cadena DAZN, plataforma que posee los derechos exclusivos de retransmisión del torneo, como parte de sus emisiones en directo.

Referee body camera in action. We can expect to see more of this at @FIFACWC

