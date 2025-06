Jannik Sinner venció en sets corridos a Novak Djokovic por 6-4, 7-5 y 7-6 en tres horas y 16 minutos de juego. Tras el partido, se pudo ver a Nole bastante emocionado y muy agradecido con el apoyo que recibió de la gente durante y no es para menos. Es que, en una entrevista post encuentro, declaró: “Este podría haber sido mi último partido aquí en Roland Garros”.

“Ha sido maravilloso porque nunca antes la gente me había animado tanto contra un gran rival. Creo que Wimbledon es donde tengo más opciones de volver a ganar un ‘Grand Slam’. El objetivo es jugar Wimbledon y el US Open. Del resto de torneos no lo tengo nada claro”, comentó el tenista de 38 años de edad.

«Puede que haya sido mi último partido aquí en #RolandGarros. Y fue maravilloso, porque nunca antes la gente me había apoyado tanto contra un gran rival» 🗣️ Novak Djokovic pic.twitter.com/xNIjiNaate — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 6, 2025

“Ha sido un gran honor, obviamente. No fui el más feliz por la derrota, pero intenté mostrar mi gratitud al público, porque estuvo fantástico en los momentos en los que parecía que todo iba a su favor, y entonces me levantaron, me animaron y me dieron fuerzas para seguir adelante y luchar hasta la última bola”, agregó.

Luego, el serbio confirmó que posiblemente este haya sido su último Roland Garros: “Por eso me emocioné un poco más, incluso al final. Pero si este ha sido el partido de despedida de Roland Garros para mí en mi carrera, ha sido maravilloso por el ambiente y por lo que he recibido del público”, confesó.