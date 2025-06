Luego de lo que fue la dura derrota ante la Selección de Venezuela por 2-0, que lo aleja aún mas del sueño mundialista, la Verde vivió un tenso momento: denunciaron que fueron “secuestrados” en Maturín, cuando se disponían a volar de regreso a su país, algo que no pudieron hacer sino hasta pasado el mediodía del sábado.

Con el 2-0 en favor de la Vinotinto ya consumado, el seleccionado boliviano se dirigió al aeropuerto para regresar a su país en un vuelo chárter, pero ya estando en el aeropuerto la delegación del país vecino fue informada de que no existía ningún vuelo autorizado para despegar. Eso, sumado al argumento del tráfico aéreo excesivo hizo que el plantel boliviano decida pasar la noche en Venezuela para regresar el sábado.

A pesar del mal trago vivido en ese momento y de las explicaciones de los trabajadores del aeropuerto de Caracas, la delegación boliviana desconfió de la situación y creen que se trató de un “sabotaje” para que sus jugadores tengan menos descanso, teniendo en cuenta que Venezuela y Bolivia vienen en un caso “mano a mano” por la pelea de camino al repechaje para la Copa del Mundo.

“Le pedimos al ministro de gobierno, que se supone que es un gobierno amigo, que nos faciliten salir de Venezuela. Está sucediendo lo que teníamos previsto. Lo hicieron con la línea aérea venezolana con Perú, elegimos otra, pero ven que no respetan ni siquiera otra línea que es del exterior“, fue la denuncia que realizó Óscar Villegas, entrenador de Bolivia.

Por su parte, el jefe de seguridad de la Federación Boliviana de Fútbol, Harold Howard, directamente aludió a que se trataba de un secuestro al seleccionado de fútbol: “Nos tienen secuestrados en Venezuela. Esto es un sabotaje hacia la selección boliviana. Alegan tráfico aéreo cuando apenas habían dos aviones volando. No sé si habrá una mala intención o qué…“.

Aún no aprueban plan de vuelo, pero piden que Bolivia se presente sobre la marcha en el aeropuerto, el equipo aun descansa y la situación es incierta. “Estamos secuestrados en Venezuela”, afirmó Harold Howard, jefe de seguridad de la FBF. pic.twitter.com/JIFjzxjG3j — Sports 360 (@Sports_360Bol) June 7, 2025

“Es un daño total e irreparable para la selección boliviana entre dos países que dicen que son amigos. Tenemos que sacar a los jugadores en pijama, rápido, para que lleguemos al aeropuerto. No es así, vienen de un partido muy duro. No hay muchas horas de descanso. Hay un nuevo plan de vuelo, falta saber si está aprobado o no. Aquí seguimos secuestrados en Venezuela“, concluyó Howard.

Finalmente, durante la mañana del sábado, se le informó a la delegación que el plan de vuelo fue aprobado y el seleccionado boliviano recién pudo partir hacia su país pasado el mediodía del sábado.