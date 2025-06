En la previa de la final de la Nations League Cristiano Ronaldo sorprendió a todos al reconocer que recibió ofertas del fútbol argentino. En detalle, el futbolista de 40 años aseguró que tuvo invitaciones para jugar el Mundial de Clubes.

Portugal irá en busca de su tercer título en selecciones mayores este domingo, en una final que promete ser un choque de estilos, frente a una selección española que viene en alza. El partido tendrá lugar este domingo 8 de junio desde las 16.00 (hora argentina).

Las curiosas declaraciones del futbolista portugués llegaron cuando un periodista, en la rueda de prensa previa a la final de la Nations League, le consultó la posibilidad de compartir equipo con Lionel Messi en el Mundial de Clubes.

👀 LA REVELACIÓN DE CRISTIANO: “RECIBÍ INVITACIONES DE ARGENTINA 🇦🇷 PARA JUGAR EL MUNDIAL DE CLUBES 🏆” 🗣️ “Nunca se sabe qué pasará. Igual ya tengo 40, lo veo muy difícil” 🗣️ “No soy argentino, pero quiero ir. Tengo mucho cariño por 🇦🇷 y por Messi”pic.twitter.com/vy4bj2Cdb7 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) June 7, 2025

En este sentido, el portugués sorprendió a todos cuando reconoció haber recibido ofertas desde el fútbol argentino: “Ya he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes en Argentina, tu lo sabes. Pero lo veo muy difícil. Nunca fui a Argentina, pero quiero ir, tengo mucho cariño por los argentinos”.

El ex futbolista del Real Madrid se refirió acerca de su futuro como profesional, el delantero afirmó que aún no tomó una decisión sobre su continuidad, aunque evitó profundizar. “Mi carrera habla sola, así que disfruto del momento. No se decir una fecha. A lo mejor mañana me levanto y no me apetece jugar más”.