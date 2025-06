Necaxa presentó oficialmente este jueves a Fernando Gago como nuevo director técnico. Fue una jornada completa para Pintita y su cuerpo técnico: firma de contrato, conferencia de prensa y primer entrenamiento con el equipo.

La semana pasada el ex jugador del Real Madrid había llegado a un acuerdo verbal con Necaxa. Vuelve al ruedo tras un mes sin trabajo producto de su despido por la derrota en el Superclásico.

Durante su presentación, Fernando Gago habló de su regreso al fútbol de México: su repentina salida de Chivas de Guadalajara activando la cláusula de salida debido a la oferta de Boca Juniors. Sin embargo, el DT aseguró que su enfoque está en Necaxa y que ha “cerrado ese capítulo”.

Los detalles de su salida de Chivas. “Yo recibí un llamado el día martes y el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula de rescisión que el mismo club a mí me puso como despido. La cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir. Esa fue la realidad y la verdad. Quiero dejar cerrado el tema”.

La posibilidad de dirigir a Boca que no podía dejar pasar. “Me tocó la posibilidad de dirigir al club que me vio crecer. Lo hablé con el sentimiento. A veces es difícil pensarlo. Tomé una decisión. Obviamente, algunos me van a creer, otros no me van a creer… Esto fue así. Lo sabe el club y lo sé yo. Fue todo muy claro”.

La conferencia de prensa de Fernando Gago