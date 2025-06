Lionel Messi la rompe adentro y afuera de la cancha y en la previa del Mundial de Clubes participó del spot publicitario para la marca de cerveza MicheloB Ultra.

A horas del partido inaugural entre Inter Miami vs. Al-Ahly, el argentino apareció en el video promocionando el torneo y su destacada participación es furor en las redes sociales.

En las últimas horas la organización del torneo bajó las entradas a más del 50 % de su monto inicial por la poca demanda para asistir al primer encuentro: salieron a la venta con un valor de 350 dólares y a un día del partido se consiguen por 60 de la misma moneda.

Mañana arranca un torneo con mucho en juego, donde vale la pena jugar por algo Superior, @MichelobULTRA @FIFACWC

There’s a lot on the line starting tomorrow. The tournament where Superior is Worth Playing For. @MichelobULTRA @FIFACWC pic.twitter.com/M97TJfYQkX

— Leo Messi (@leomessisite) June 13, 2025