A un día de su presentación en el Mundial de Clubes, oficialmente Boca Juniors copó Miami: miles de hinchas Xeneizes hicieron un banderazo en North Beach, una de las playas de la zona de Fort Lauderdale, donde se concentra el plantel comandado por Miguel Ángel Russo.

La congregación fue alentada por las redes sociales del club. “En Estados Unidos no nos van a entender. Pero seguro que nos van a escuchar. Boca es grande por su gente”, reza uno de los videos publicados por Boca.

BOCA COPÓ MIAMI Y VOLVIÓ A DEMOSTRAR QUE ES EL ÚNICO GRANDE DE LA ARGENTINA.

BANDERAZO

El propio Juan Román Riquelme se refirió a la convocatoria de simpatizantes, aunque ya está acostumbrado a las peregrinaciones y no lo sorprendió: “Al hincha de Boca lo amo. No hay nada más lindo que ser bosteros, todos tienen que ser bosteros. Vi el banderazo y es lo normal. Solo vamos a quedar un poco raro, si jugamos algo importante, y no hay hinchas. Mañana vamos a cantar todo el partido, el hincha de Boca está loco y ama a su club”.

Lo mismo había pasado dos años atrás en las playas de Copacabana, las más populares de Río de Janeiro, en la antesala de la final de la Copa Libertadores 2023.

La respuesta de River

Su máximo rival se encuentra en Seattle, un lugar menos ameno para llegar y hospedarse comparado con la Florida; sin embargo, River dijo presente en Miami con una ingeniosa cargada. Durante el banderazo de los hinchas de Boca sobrevoló un avión con un cartel recordando la final de la Copa Libertadores 2018.