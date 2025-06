El campeón de Europa tuvo un debut arrollador en el Mundial de Clubes 2025. París Saint-Germain goleó 4‑0 al Atlético de Madrid en su primer partido del Grupo B, disputado en el Rose Bowl de Los Ángeles, California.

Dos goles en cada tiempo. Fabián Ruiz y Vitinha anotaron los dos primeros goles del equipo de Luis Enrique, que no contó con los lesionados Barcola y Dembélé. En la segunda mitad, ya sobre el final, cerraron la victoria Senny Mayulu y Lee Kang-In.

Julián Álvarez había anotado el descuento 1-2 en la segunda mitad, creando un nuevo partido en LA; sin embargo, el árbitro a instancias del VAR lo anuló por una falta previa en la jugada.

📺 We’ve had the first VAR involvement of the tournament and it means a goal for Atleti is chalked off!

WATCH Paris Saint-Germain-Atlético de Madrid in the @FIFACWC NOW! | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGATM pic.twitter.com/X9dSDEsdoU

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025