Partido de terror para Ander Herrera por el debut en el Mundial de Clubes: el futbolista español volvió a lesionarse y debió salir en el primer tiempo en Boca. Y luego fue expulsado por prepotear al árbitro César Arturo Ramos Palazuelo.

Por una molesta física, Herrera debió abandonar el campo de juego a los 20′ minutos y en su lugar ingresó Toto Belmonte, que afortunadamente para el equipo argentino lo hizo con gran ímpetu. Son historias recurrentes las lesiones del vasco desde su llegada al Xeneize.

Pero la nota la dio a los 45′ minutos del primer tiempo, ya en el banco de suplentes, cuando saltó a recriminarle al juez que estaba en el VAR revisando el penal a Nicolás Otamendi. La seguridad del Hard Rock Stadium lo frenó y Arturo Ramos posteriormente lo echó.

LO TUVIERON QUE AGARRAR 😯 El motivo por el que fue expulsado Ander Herrera

Con este panorama, tanto físico como disciplinario, Ander Herrera parece despedirse de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Los próximos partidos del equipo de Miguel Russo por el Grupo C serán el viernes 20 de junio (vs. Bayern Múnich) y el martes 24 de junio (vs. Auckland City).