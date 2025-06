Franco Colapinto terminó en el decimotercer puesto en el Gran Premio de Canadá. El piloto argentino no pudo mantener el ritmo de la clasificación en el Circuito Gilles Villeneuve y salió de la zona de puntos, ya que había largado en la décima posición.

Pierre Gasly acabó dos puestos detrás que Colapinto (salió último), por lo que Alpine sigue sin sumar puntos en el Campeonato de Constructores y está último.

La carrera finalizó con el safety car tras el choque en las vueltas finales de los McLaren. Lando Norris colisionó con su compañero Oscar Piastri en la vuelta 67 de 70, eliminándose ambos de la lucha por el podio. El británico reconoció su error por radio.

George Russell (Mercedes) conquistó el Gran Premio de Canadá con una actuación impecable desde la pole hasta la bandera a cuadros, incluida la vuelta más rápida. Es su primera victoria de la temporada y la cuarta en su trayectoria en Fórmula 1.

Por primera vez en la temporada (en el décimo gran premio) gana un auto que no es ni McLaren ni Red Bull. De esta forma, el equipo papaya sigue puntero en el Campeonato de Constructores (374), seguido por Mercedes (199) y Ferrari (183).

