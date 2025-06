Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron hoy que se debe rechazar el pedido de prisión domiciliaria que hizo la defensa de la expresidenta, Cristina Kirchner, y que debe cumplir su condena de seis años de prisión por la Causa Vialidad en una unidad de las fuerzas de seguridad.

Según fuentes que informaron a Infobae, los fiscales presentaron un dictamen de 10 páginas ante el Tribunal Oral Federal 2, que ahora quedó en situación de resolver si le otorga o no la prisión domiciliaria a la exmandataria. La expectativa está puesta en que el juez Gorini, quien está a cargo del TOF 2, lo resuelva hoy.

Luciani y Mola fundamentan la posición tomada a partir de que Cristina Kirchner no alegó ningún motivo de salud para no estar en una prisión y que la cuestión de la edad (CFK tiene 72 años) no implica una obligación de dársela, sino que es la ley la que dice si se podrá otorgársela.

Fuente: Nexofin