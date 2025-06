Ángel Di María está jugando sus últimos partidos con la camiseta del Benfica en la previa a su esperado regreso al fútbol argentino y este lunes, en el partido contra Boca en el Mundial de Clubes, ya empezó a sentir el rigor.

El Fideo se anotó en el marcado con un penal que sirvió para lo que después sería la remontada 2-2 del equipo portugués y su festejo de interpretó de distintas maneras.

Las imágenes de la transmisión y los fotógrafos captaron a Fideo llevándose las manos hacia arriba de la cabeza que parecía simbolizar el perdón por haberle hecho un tanto al equipo argentino, pero en la zona mixta luego del 2-2, el jugador del elenco portugués se sinceró: “No, saludé a mi familia que estaba ahí arriba, pero bueno, todo el mundo está diciendo que pedí disculpas. Bueno, nos viene bien igual”.

A su vez, Fideo agradeció el afecto de los hinchas del Xeneize a pesar de estar identificado con Rosario Central: “Es muy lindo tener la ovación de otros hinchas que no sean los de Central. Estoy usando otra camiseta en este momento, pero ellos igualmente me lo demostraron y estoy agradecido. Sentí el cariño, pero es normal si me putean. Además, justo me tocó hacer un gol y es lógico, puede pasar, lo entiendo. Cuando vestí la camiseta de la selección tuve ovaciones y ahora si visto otra camiseta es obvio que puede pasar”.

El próximo encuentro de Las Águilas será contra un desconocido Auckland City, aunque con la obligación 100 % de ganar y cosechar una buena cantidad de goles. La diferencia marcará la clasificación o no a los octavos de final de la cita mundialista de clubes.