Después de meses en los que tuvo que atravesar una montaña rusa de emociones, Iker Muniain anunció su salida de San Lorenzo. En una conferencia de prensa que se llevó adelante en las instalaciones del Ciclón, el español se mostró muy emocionado a la hora de despedirse de la institución y remarcó en reiteradas ocasiones el agradecimiento con el hincha cuervo. Además, el jugador de 32 años dejó abierta la posibilidad de retirarse del fútbol.

“Es un momento especial para mí, el momento de decir adiós. Despedirme de San Lorenzo, de los hinchas, de mis compañeros, del club donde viví diez meses maravillosos a pesar de todas las circunstancias. Ha sido muy especial, muy bonito“, expresó ante los medios.

De Iker para todos los hinchas de San Lorenzo. pic.twitter.com/8KnfisP6zl — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 20, 2025

“Es un recuerdo que me llevo para toda la vida, ha sido un viajo que parece corto pero que ha merecido mucho la pena. Es una decisión muy meditada, difícil. Estoy aquí para anunciar que salgo de San Lorenzo. Me voy pero un pedacido de mí se queda aquí para siempre“, agregó.

“Es la primera vez que me planteo dejar de jugar. Hay muchas posibilidades de que eso suceda. Tendré que seguir meditando estos días”, dijo más tarde. “Me llevo muchas cosas de aquí, sobre todo el cariño, el respeto que me brindó cada hincha que me crucé, cada vez que saltaba a la cancha verlos estallar en los recibimientos, en los momentos malos y en los buenos. He vivido momentos realmente conmovedores“, añadió.