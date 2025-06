Boca solo tiene en mente puesto un objetivo: pasar de fase de grupos en el Mundial de Clubes. Para ello, debe golear al Auckland City y esperar a recibir una mano del Bayern Múnich venciendo al Benfica. En paralelo a esto, Exequiel Zeballos se encuentra en el ojo de las noticias debido al interés de varios clubes de Europa.

Según el especialista en traspasos, Gianluca Di Marzio, el Sevilla de Matías Almeyda y varios clubes italianos tienen en la mira al delantero del Xeneize para incorporarlo de cara a la próxima temporada europea 2025/26.

A pesar de que en Boca no hacen oídos sordos a los rumores, no ha llegado hasta hoy ninguna oferta inicial para poder entablar conversaciones con la dirigencia Xeneize, cuya idea no es negociar la transferencia hasta que lleguen refuerzos. En caso de que se produzca la salida del Changuito, sería por una oferta importante, pero no creen que se aproxime a la cláusula de rescisión de US $15.000.000.

Antes del comienzo del certamen mundialista, Boca había recibido una oferta de US $9.000.000, proveniente del Al-Wasl de Arabia Saudita, pero finalmente fue desestimada no sólo por la comisión directiva, sino también por el propio jugador, a quien no le satisfizo el destino y que prefirió quedarse.

El contrato de Exequiel Zeballos finaliza en diciembre del 2026, y su última renovación fue en 2022, en su pleno auge futbolístico. A pesar de que en la actualidad es suplente en el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, el Changuito es una opción casi fija de recambio en el esquema de juego del técnico xeneize, dado a que tuvo minutos ante el Benfica y ante el Bayern Munich.

Zeballos ha disputado 113 partidos con la camiseta azul y oro, convirtió once goles y once asistencias.