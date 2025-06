Manchester City goleó 6-0 a Al-Ain en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por la segunda fecha de la fase de grupos. A pesar del abultado resultado, Claudio Echeverri pudo sobresalir en el equipo de Pep Guardiola: el joven argentino anotó un golazo de tiro libre.

No fue un partido más para el Diablito. Marcó su primer gol en el conjunto Ciudadano en su primer partido como titular, ya que sus anteriores apariciones habían sido en Inglaterra entrando desde el banco de suplentes. En el Mundial de Clubes tuvo su oportunidad y no la desaprovechó.

27′ GOLAZOOOOO @ManCity

ECHEVERRI scores his FIRST for Man City — a stunning free kick masterclass! 🎯⚽

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIAIN pic.twitter.com/fCQznypYQu

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025