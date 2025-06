Atlético de Madrid le ganó a Botafogo por la mínima, pero no le alcanzó para clasificar y hace las valijas para volverse a España. Antes de dejar Estados Unidos, Diego Simeone soltó todos sus reclamos para el nuevo torneo de la FIFA.

El Cholo insinuó lo injusto de que su equipo haya sido eliminado con los mismos puntos que el Fogão y el París Saint-Germain: “Estábamos en un grupo muy bueno con el campeón de la Libertadores y de la Champions. Hicimos los mismos puntos, creo que hoy fue el partido más completo”.

"Hicimos los mismos puntos que el campeón de Champions y el campeón de Libertadores… y estamos fuera"

Y siguió haciendo un primer análisis de la triste victoria en Los Ángeles: “Jugamos en campo rival mucho tiempo con mucho espacio para defender y no pudimos concretar las ocasiones que tuvimos para poder seguir en el grupo”.

Simeone también se quejó de los árbitros, de este lunes por el tercer partido y del encuentro por el debut con los franceses: “El partido del PSG del 2-0 al 4-0 con el gol que anularon y el penalti que no pitaron hoy por una acción que no se sabe por qué está claro que las situaciones no nos favorecieron. Es parte del fútbol. A veces te favorecen y otras que ninguna decisión arbitral”.

Europa vs. Sudamérica

Diego Simeone se refirió al renovado enfrentamiento entre los europeos y los sudamericanos en este Mundial de Clubes. Para el argentino la desventaja es marcada por el calendario: “A los europeos nos agarra final de la temporada y a los sudamericanos en el pleno. No es una excusa, es una realidad”.

Por último, Simeone hizo un conclusión del breve paso del Atlético de Madrid por el Mundial: “Me voy con la tristeza de haber quedado eliminado. El objetivo era seguir y no pudimos lograrlo, hicimos seis puntos, de tres partidos ganamos dos, competimos de menos a más y esta vez nos tocó quedar fuera por la diferencia de goles en un grupo difícil”.