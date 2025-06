Boca empató con Auckland City, quedó eliminado del Mundial de Clubes en fase grupos y las redes no perdonaron al equipo de Miguel Russo. En X (ex Twitter) se habla de “vergüenza” y “papelón”, ésta última tendencia en Argentina.

Los memes fueron lapidarios con el Xeneize, sobre todo de hinchas de otros clubes que se deleitaron con el traspié de este martes.

Reconocidos fanáticos de Boca como Lautaro Del Campo, streaming conocido como La Cobra, fueron muy críticos: “Boca está eliminado del Mundial de Clubes. Un papelón con todas las letras, no le pudimos ganar a un equipo de albañiles, almaceneros, y carpinteros de Nueva Zelanda. Cero idea de juego, treinta centros al área y no le pudimos ganar al peor equipo del torneo. Tristísimo”.

Otros como Lucas Beltramo, periodista de TyC Sports, también se desahogó con un tuit: “Empatar este partido es un papelón más grande que la eliminación con Alianza Lima. Mucho más grande. No estuvieron a la altura de la mejor hinchada del mundo”.

Boca Juniors need to do this after Auckland City scored against them. pic.twitter.com/hlpd5smQKN

— Troll Football (@TrollFootball) June 24, 2025