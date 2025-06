Otro campeón del mundo vuelve a casa: Leandro Paredes le comunicó a Boca que acepta la oferta, regresará al club de sus amores tras partir en 2013 a la As Roma y competir 12 años en el Viejo Continente.

El mediocampista activará su cláusula de rescisión con el club capitalino y el Xeneize deberá erogar 3.5 millones de euros para destrabar lo que a priori, sería una salida sencilla y en buenos términos de todas las partes.

Boca arranca el próximo martes una mini pretemporada de cara al Torneo Clausura, que comienza el 13 de julio. Miguel Ángel Russo liberó al plantel para estos días y la semana que viene espera a todos en Boca Predio. Es problable que Paredes no este el próximo martes y recién se sume la otra semana.

Recibimiento con bombos y platillos

El presidente del club, Juan Román Riquelme lo tiene decidido: abrirá las puertas de La Bombonera para todos los hinchas en lo que será la presentación estrella del vigente campeón del mundo y bicampeón de américa, Leandro Paredes.

Sí bien la fecha no trascendió, hasta que los abogados de Boca y del jugador crucen los papeles con los emisarios italianos, el futbolista no será presentado. Se entiende que de acá a dos semanas, antes no, el ex PSG volverá a ponerse la camiseta del club de sus amores.