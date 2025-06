Manchester City, el único equipo que va finalizar la fase de grupos con tres victorias, le dio una paliza a la Juventus de Nicolás González: 5-1 en la tercera fecha del Grupo G en el Camping World Stadium de Florida.

A los 9′ minutos ya lo ganaba con gol de Jérémy Doku. Tres minutos después y tras una floja salida de Ederson, el neerlandés Koopmeiners anticipó a Bernado Silva y definió mano a mano ante el brasilero para poner el 1 -1-.

Pero apartir de ahí el asedio del equipo de Pep Guardiola fue insostenible para la Vecchia Signora, que defendía la punta del Grupo G para evitar un posible cruce ante el Real Madrid en octavos de final (cierra el Grupo H a las 22.00 ante el Salzburgo).

Aunque Kalulu en propia puerta fue quién decretó el 2-1 para los Citizens antes de llegar a la media hora de juego. Así finalizó la primera mitad y todo esto con Eerling Haaland en el banco.

Haaland ingresó en el entretiempo y el conjunto de Turín apenas lo pudo defender ocho minutos: a los 52′ el noruego marcó el 3 – 1 que sentenció el partido, no por la brecha de goles que era de dos, sino por la dominación absoluta que había en el terreno.

Phil Fooden quién también ingresó como relevo, estiró la diferencia a tres tras anotar a los 69′ minutos. El brasilero Savinho se llevó todo los flashes con un auténtico golazo desde afuera del área: una balazo inatajable al ángulo que complicidad con el travesaño se coló en el arco de Di Gregorio, para el 5-1.

Dušan Vlahović maquilló la derrota en la agonía del partido y tras una buena definición puso el 5-2 final en Orlando. La Juventus quedó segunda del Grupo G y sí el Real Madrid se queda esta noche con el Grupo H, chocarán en octavos de final.

