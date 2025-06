A una semana de la finalización de su contrato actual, Santos anunció la renovación de Neymar hasta diciembre de 2025. La estrella brasileña acordó la extensión de su vínculo con el club de sus amores hasta fin de año. Además, la dirigencia Peixe incluyó algunas cláusulas que permiten la renovación automática hasta mediados del año próximo.

Onde tudo começou. Onde nunca vai acabar! ♾️

Neymar assinou nesta terça-feira (24) a renovação de contrato com o Peixão até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo. pic.twitter.com/IJx1HfYakx

— Santos FC (@SantosFC) June 24, 2025