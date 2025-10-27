El inesperado ranking de los deportistas mejores pagos de la historia

Se publicó un ranking de los deportistas mejores pagos de la historia y Argentina está representada por Lionel Messi, vigente campeón del mundo con la selección y dueño de siete Balones de Oro.

El para muchos mejor jugador de todos los tiempos está dentro del Top 10 de una lista que recopila 50 deportistas de múltiples disciplinas de nacionalidades. Hay que subrayar que la mayoría son estadounidenses y varios de ellos son expertos en disciplinas que son muy populares en Norteamérica, no así de forma global.

La discusión es eterna y tiene que ver con el fútbol americano, el beisbol e incluso podemos sumar a la NBA como una liga que se proclama “la mejor del mundo” dejando de lado a otras regiones (Europa como primer ejemplo).

El ranking de los deportistas mejor pagados de la historia no cuenta solo el salario o los premios deportivos, sino todas las fuentes de ingresos relacionadas con su carrera:

Uno es patrocinios y publicidad. El mejor ejemplo es el del número uno de la lista, Michael Jordan, que con Air Jordan recibe regalías de Nike de por vida.

Otro es licencia y derechos de imagen. Cristiano Ronaldo es uno de los más destacados siendo un futbolista de élite dentro de la cancha y una empresa por fuera. El portugués es uno de los usuarios con más seguidores del mundo en Instagram.

También están las inversiones o negocios personales. Hay casos de empresas fundadas o co-fundadas como el de David Beckham en Inter Miami, Tiger Woods con TGR Ventures o LeBron James recientemente con su propio Coñac.

El Top 20