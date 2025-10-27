El inesperado ranking de los deportistas mejores pagos de la historia

Se publicó un ranking de los deportistas mejores pagos de la historia y Argentina está representada por Lionel Messi, vigente campeón del mundo con la selección y dueño de siete Balones de Oro.
El para muchos mejor jugador de todos los tiempos está dentro del Top 10 de una lista que recopila 50 deportistas de múltiples disciplinas de nacionalidades. Hay que subrayar que la mayoría son estadounidenses y varios de ellos son expertos en disciplinas que son muy populares en Norteamérica, no así de forma global.
La discusión es eterna y tiene que ver con el fútbol americano, el beisbol e incluso podemos sumar a la NBA como una liga que se proclama “la mejor del mundo” dejando de lado a otras regiones (Europa como primer ejemplo).
El ranking de los deportistas mejor pagados de la historia no cuenta solo el salario o los premios deportivos, sino todas las fuentes de ingresos relacionadas con su carrera:
Uno es patrocinios y publicidad. El mejor ejemplo es el del número uno de la lista, Michael Jordan, que con Air Jordan recibe regalías de Nike de por vida.
Otro es licencia y derechos de imagen. Cristiano Ronaldo es uno de los más destacados siendo un futbolista de élite dentro de la cancha y una empresa por fuera. El portugués es uno de los usuarios con más seguidores del mundo en Instagram.
También están las inversiones o negocios personales. Hay casos de empresas fundadas o co-fundadas como el de David Beckham en Inter Miami, Tiger Woods con TGR Ventures o LeBron James recientemente con su propio Coñac.
El Top 20
- Michael Jordan: 3.750 millones
- Tiger Woods: 2.660 millones
- Cristiano Ronaldo: 1.920 millones
- Arnold Palmer: 176 millones
- LeBron James: 1.700 millones
- Jack Nicklaus: 1.670 millones
- Lionel Messi: 1.670 millones
- David Beckham: 1.500 millones
- Roger Federer: 1.490 millones
- Floyd Mayweather: 1.480 millones
- Phil Mickelson: 1.430 millones
- Michael Schumacher: 1.360 millones
- Shaquille O’Neal: 1.210 millones
- Kobe Bryant: 1.090 millones
- Greg Norman: 1.060 millones
- Neymar: 1.010 millones
- Kevin Durant: 955 millones
- Mike Tyson: 905 millones
- Lewis Hamilton: 880 millones
- Alex Rodriguez: 775 millones