Las multas del Monaco: llegó tarde y tuvo que pagarle un Iphone a todo el plantel

Curiosa manera del AS Monaco de la Ligue 1 para disciplinar a sus jugadores. Se llama “la rueda del castigo” y el último que la padeció fue Christian Mawissa, defensor francés de apenas 20 años.

¿Qué pasó con Mawissa? El futbolista llegó tarde a un entrenamiento y le tocó pagarle a cada compañero del plantel un Iphone 16 Pro Max.

😳🇫🇷 En Mónaco cada vez que un jugador llega tarde al entrenamiento, le toca girar “LA RUEDA DEL CASTIGO”. A Christian Mawissa le tocó comprar iPhone 16 Pro Max para TODO EL EQUIPO. Así reaccionaron sus compañeros, JAJAJA… 😅

pic.twitter.com/eqlYp8pZnL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 25, 2025

El momento, con la reacción eufórica de todo el plantel, fue grabada y publicada por Lamine Camara. El conjunto del principado tiene a un campeón del mundo, Paul Pogba, y jugadores de élite como Ansu Fati y Eric Dier.

En nueve fechas que lleva el campeonato francés el Monaco marcha sexto en la Ligue 1 con 17 unidades, solo un punto más que el Racing de Estrasburgo del goleador Joaquín Panichelli y Valentín Barco.

Además, el equipo dirigido por Sébastien Pocognoli se encuentra disputando la primera fase de la Champions League y todavía no ha ganado (dos empates y una derrota). Aún debe jugar con el Bodo/Glimt, Pafos, Galatasaray, Real Madrid y Juventus.