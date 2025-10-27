Otra inhibición mas para San Lorenzo: suma once en total siendo el segundo club más penalizado de Sudamérica

Otro golpe institucional para San Lorenzo. Ya se perdió la cuenta de cuántas veces el elenco de Boedo sufre golpes de este estilo en lo que va del 2025. La situación es cada vez más grave en el Cuervo porque ahora se suman seis nueva inhibiciones por parte de la FIFA que fueron notificadas el pasado viernes 24 de octubre, lo que elevó a once el total de inhibiciones y lo convirtió en el segundo club del continente con más penalizaciones.

Todas las medidas impuestas al Ciclón son por tiempo indefinido que se suman a un pedido de quiebra por parte del fondo suizo si no abona US $4.500.000.En el continente sudamericano, solo San José de Oruro de Bolivia acumula más sanciones por parte del ente rector del fútbol a nivel mundial.

Las inhibiciones se presentaron por Rafael Pérez, jugador que pasó por el club en 2023, y un porcentaje del mecanismo de solidaridad del pase de Diego Herazo, quien arribó desde Deportes Tolima en febrero de 2024. Con esto, las deudas por inhibición de San Lorenzo ascienden a los US $350.000 dólares.

Más allá del monto, todo lo que ronda al contexto institucional y económico de San Lorenzo es sumamente preocupante. Desde la difusión de la cámara oculta en la que se veía a Marcelo Moretti recibiendo una supuesta coima para fichar a un juvenil todo se vino pique abajo para el Ciclón. Para el colmo la Justicia lo restituyó en el cargo de presidente tras un periodo de licencia.

Tras volver a los altos mandos del elenco azulgrana, Moretti protagonizó una escapada en patrullero desde la sede social ante una manifestación de hinchas, mientras el club enfrenta un pedido de quiebra del fondo suizo, al que respondió argumentando que no puede ejecutar la sanción proponiendo en cambio un plan de pagos. Todo esto ocurre en el contexto de una nueva reunión de Comisión Directiva, en la que podría decretarse la acefalía.