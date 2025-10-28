Darío Benedetto rescindirá su contrato en Newell’s tras 9 partidos y sin goles

La llegada de Darío Benedetto a Newell’s generó una enorme repercusión en todo el fútbol argentino, ya que venía con un flojo rendimiento en Olimpia de Paraguay: disputó 12 partidos, no convirtió goles y solo aportó dos asistencias. Y tras un gran bajón futbolístico, rescindió su vínculo, algo que también hará en el club rosarino.

Tras el despido de Cristian “Ogro” Fabbiani, asumió Lucas Bernardi -de manera interina como DT hasta fin de año- y le comunicó al Pipa que no sería tenido en cuenta, por lo que ante este escenario rescindirá su contrato.

La etapa del ex Boca estuvo lejos de las expectativas en la previa, ya que oficializó su arribo en junio y en nueve partidos no logró marcar. Un ciclo marcado por las lesiones musculares y con un penal errado de manera insólita en Córdoba ante Belgrano, donde tras ser advertido por el referí disparó sin exito al mediol arco.

La decisión de Bernardi se anticipa a lo que iba a ser un temprano final a su estadía en Newell’s ya que su intención era dejar la institución cuando finalice el campeonato, debido al frustado paso donde lejos estuvo de regresar a su mejor función y por temas económicos con el club.