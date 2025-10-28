La promesa de Milton Giménez de cara al Superclásico: “Lo vamos a ganar”

Boca Juniors le ganó por 3 a 1 a Barracas Central como visitante en el estadio Claudio Fabián Tapia, en un partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura. El triunfo dejó al equipo de Claudio Úbeda en zona de clasificación directa tanto a los playoffs como a la próxima Copa Libertadores, con 53 puntos y en la segunda posición.

Tras el triunfo, Milton Giménez, autor de dos goles, lanzó una desafiante frase que encendió la previa del Superclásico: “El clásico lo vamos a ganar, porque estamos bien”.

“Tenemos todas finales y hay que jugarlas así. Se notó que tomamos este partido como una final. Arrancamos sabiendo que teníamos que ganar sí o sí“, analizó el ex Banfield, el día después de los dos goles que rescataron al Xeneize de un primer tiempo para el olvido contra Barracas.

En esa misma línea de convencimiento, Giménez le transmitió a cada uno de los bosteros que “esté tranquilo que estamos haciendo todo lo posible”. “Esa misma ansiedad la sentimos y nosotros también la tenemos. Que se queden tranquilos que lo vamos a lograr”, cerró el goleador.

En 2025, Milton Giménez lleva 10 goles en 29 partidos. La comparativa con sus competidores este año lo posiciona bien: Edinson Cavani lleva 4 tantos en 21 PJ; y Miguel Merentiel, 11 en 38PJ.