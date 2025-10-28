Las revelaciones de Lionel Messi sobre el Mundial 2026: qué dijo sobre su participación

Tras confirmar la extensión de su contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028, Lionel Messi dialogó con NBC News y dejó entrever su deseo de jugar el próximo Mundial.

“Me gustaría estar ahí, estar bien y ser una pieza clave para ayudar a mi selección, si estoy”, afirmó.

El astro de 38 años explicó que evaluará su participación de manera progresiva: “Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la Selección, y luego tomaré una decisión”.

Messi reconoció su entusiasmo: “Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial, y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la selección, sobre todo en competiciones oficiales”.

Sobre el título logrado en Qatar 2022, el capitán reflexionó: “También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional… cuando le preguntas a un jugador cuál es su sueño, es ser campeón del mundo”.

Respecto a Inter Miami, Messi aseguró: “No fue difícil tomar la decisión. Siempre he dicho que baso mi decisión en cómo me siento día a día y en cómo me siento física y mentalmente para seguir jugando y seguir formando este club”.