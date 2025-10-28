Nicolás Otamendi quiere terminar su carrera en River después del Mundial 2026

Otro campeón del mundo que se alista para terminar su carrera futbolística en River: Nicolás Otamendi tendría decidido volver al fútbol argentino post Mundial 2026 y cerrar su etapa como jugador en el club del cual es hincha.

Así lo comunico el periodista Leo Paradizo en programa F10 de ESPN. El zaguero sonó fuerte a principio de año, pero finalmente firmó contrato por una temporada más en Benfica.

Ahora la pelota la tienen el presidente Jorge Brito y el director deportivo Enzo Francescoli. Un dato a tener en cuenta es que el futbolista cumplirá 38 años el próximo 12 febrero.

“Alguien muy cercano a Otamendi me dijo que él ya tomó la decisión, en caso de que River lo quiera, de ponerse la camiseta de River después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá” explicó Paradizo.

Luego de sus inicios en Vélez Sarfield, su carrera se disparó al jugar la Copa del Mundo en Sudáfrica con la Selección Argentina en 2010. Vistió la camiseta del Manchester City, Valencia y Porto.

