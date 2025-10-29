Cluadio Tapia presentó a “UNAFA”: el proyecto universitario para el fútbol argentino

Claduio Fabián Tapia encabezó una nueva Asamblea General de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) este último martes en el predio de Ezeiza. Con la representación de dirigentes de los clubes de primeras, se tocaron varios puntos.

Además del convenio firmado entre AFA y la provincia de Buenos Aires para que el Estadio Único de La Plata pase a llamarse “Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo“, se habló del proyecto educativo que iniciará la casa madre.

En busca de brindar oportunidades, garantizar el crecimiento educativo y formar jóvenes talentos desde todos los aspectos; Tapia presentó “UNAFA“, la Universidad del Fútbol Argentino.

Dicha institución será presentada oficialmente en el predio Lionel Messi de la AFA en noviembre. El ciclo lectivo iniciará en 2026 con tres frases, hasta alcanzar el grado superior. El programa está dedicado en pos de brindarle nuevas herramientas a los futbolistas -en actividad o no-. Habrá diplamoturas, carreras de grado, doble titulación y producción de investigación.

[📚 LA AFA LANZÓ “UNAFA”: LA UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL ARGENTINO] 🇦🇷 La Asociación del Fútbol Argentino anunció la creación de UNAFA, una institución educativa que ofrecerá una currícula orientada a los distintos ámbitos que se desprenden del fútbol: pic.twitter.com/NzgeROulXe — Canal 10 Tucumán (@canal10tucuman1) October 29, 2025

“La educación es un derecho y como tal debe estar al servicio de los que más lo necesitan. El espíritu social y comunitario de los clubes como asociaciones civiles y sociales, estará reflejado en UNAFA” indicó Alberto Barbieri, ex rector de la UBA y que ahora estará a cargo de la nueva casa de estudio en AFA.

En la misma línea y algo conmovido, así presentó “Chiqui” Tapia el lanzamiento universitario: “Esta escuela del fútbol argentino hoy se convirtió en una universidad, la UNAFA”.