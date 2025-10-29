El castigo de la AFA a Nicolás Lamolina tras el polémico arbitraje en Barracas Central vs. Boca

La Liga Profesional de Fútbol oficializó las designaciones arbitrales para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Y una de las novedades más comentadas es la ausencia de Nicolás Lamolina, quien estuvo a cargo del polémico partido entre Barracas Central y Boca.

Lamolina expulsó a Iván Tapia a los 13 minutos del primer tiempo y tras esto, el director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, decidió no incluirlo para la próxima jornada del Torneo Clausura. La medida se da en medio de fuertes repercusiones por el desarrollo del partido y algunas decisiones que generaron controversia.

El episodio generó gran repercusión: Tapia y Leandro Paredes protagonizaron un cruce intenso. Ambos recibieron tarjeta amarilla, pero la situación escaló cuando el mediocampista del Xeneize reaccionó con un empujón tras un comentario del joven volante local. Minutos más tarde, se produjo un nuevo contacto, esta vez sobre la zona de la canilla de Paredes, lo que derivó en la segunda amonestación y la expulsión de Tapia.

A eso se sumó una acción previa en la que el Xeneize reclamó una presunta agresión de Rafael Barrios sobre Miguel Merentiel, que también despertó polémica. Por el manejo del partido y algunas decisiones consideradas erróneas, Lamolina no fue designado para dirigir la fecha 14 del Clausura.