El espectacular recibimiento de Racing en el Cilindro para intimidar al Flamengo

El técnico dio la orden y los hinchas cumplieron a rajatabla: espectacular recibimiento de Racing en el Cilindro de Avellaneda para intimidar al Flamengo.
Juegan los jugadores, sí; pero los fanáticos hicieron lo suyo en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores. Lo mismo pasó con una marea de racinguistas en el momento que llegó el micro al Estadio Presidente Perón.
¡IMPACTANTE E HISTÓRICO! LOCURA DE RECIBIMIENTO PARA RACING EN EL CILINDRO.
¡IMPACTANTE E HISTÓRICO! LOCURA DE RECIBIMIENTO PARA RACING EN EL CILINDRO.
— SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025
El pedido de Gustavo Costas en la semana había sido: “No importa que nos cobren un palo de multa, me chupa un huevo. Tiremos la cancha abajo. Los vamos a pasar por arriba”.
¡LOCURA ACADÉMICA! Así reciben en Avellaneda al micro del plantel de Racing en la previa ala vuelta de la semi de la CONMEBOL #Libertadores.
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/p5IqXqYTwE
— SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025
Racing tendrá una durísima sanción por parte de CONMEBOL y la Provincia de Buenos Aires mediante la APreViDe, que esta tarde había recordado: “Se encuentra absolutamente prohibido el uso de material pirotécnico, como bengalas, humo y artificios dentro del estadio (entiéndase tribunas, pasillos, o cualquier zona de concurrencia)”.
Y alertando: “Racing Club deberá afrontar las consecuencias de esta infracción y las sanciones”.
La CONMEBOL, por su parte, seguramente clausure el estadio o parte de las tribunas del Cilindro; sin embargo, como la Final Única será en el Monumental de Lima la sanción se cumplirá en la próxima competición internacional.