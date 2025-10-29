El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto y la reforma laboral

El Gobierno nacional confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias con el fin de avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma tributaria y un proyecto para “sacar los dólares abajo del colchón”. Según fuentes de la Casa Rosada, el llamado se formalizaría esta semana para que los nuevos diputados y senadores —que asumirán el 10 de diciembre— puedan intervenir desde el inicio.

El objetivo detrás de esta convocatoria es claro: con el triunfo electoral de La Libertad Avanza y la reconfiguración de las bancas en ambas cámaras, el oficialismo busca ganar tiempo para cerrar acuerdos con gobernadores y bloques aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que existe “una voluntad del Gobierno para tener consensos y conseguir modificar la ley de contrato de trabajo, las reformas tributarias”.

En cuanto a la reforma laboral, se adelantó que el proyecto incluiría conceptos como “salarios dinámicos”, la posibilidad de negociar paritarias por empresa y convenios por empresa en lugar de por rama de actividad. El propio presidente Milei sostuvo que “los sindicatos saben que el sistema como está no funciona. La reforma permitirá que muchos informales pasen a la formalidad, lo que aumentará la recaudación y permitirá duplicar los fondos para las jubilaciones. Ganamos todos”.

Fuente: Nexofin