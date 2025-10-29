Juicio por la muerte de Cecilia Strzyzowski: detuvieron al abogado de Emerenciano Sena

Un nuevo escándalo envuelve al clan Sena, en medio del desarrollo del juicio por el asesinato y la desaparición de Cecilia Strzyzowski, en Chaco. Mientras se llevaba a cabo una de las audiencias para definir a los 12 integrantes del jurado, uno de los abogados de Emerenciano Sena, debió ser detenido por las autoridades policiales.

Se trata del letrado Nicolás Boniardi Cabra, quien integra el equipo de defensores de la familia Sena, que preside Ricardo Osuna. Durante la segunda jornada del juicio, que se lleva adelante este miércoles, la Policía le secuestró el celular con el que realizó las filmaciones y quedó detenido.

Realizar grabaciones o trasmisiones de las audiencias está prohibido y se considera una falta grave, por lo que el defensor debió ser apresado por las autoridades chaqueñas. Este gesto no hace más que demostrar la falta de empatía y la impunidad con la que el clan Sena se manejan.

Fuente: Nexofin