Ligue 1: el “Colo” Barco y Panichelli anotaron en la goleada del Racing de Estrasburgo

Los argentinos son sensación en Francia: Valentín Barco y Joaquín Panichelli anotaron en la goleada del Racing de Estrasburgo, el equipo revelación de esta temporada 2025/26 de la Ligue 1.

Todas las emociones se dieron en los 15′ primeros minutos del complemento. El delantero abrió la cuenta de la victoria por 3-0 ante el AJ Auxerre, equipo que deambula en la zona de descenso.

El segundo fue de Sebastian Nanasi con asistencia del Colo, que fue el encargado de cerrar el resultado. El ex Boca encontró su lugar en el mundo en la banda izquierda del Racing después de pasar por Brighton y Sevilla.

Panichelli, de las inferiores de River, llegó a su noveno gol en Francia y es el máximo goleador del campeonato por delante de Mason Greenwood (OM) y todas las estrellas del PSG. El técnico Liam Rosenior llenó de elogios a su centrodelantero:

“Joaquín es un jugador de primer nivel; trabajamos mucho con él durante la pretemporada para intentar que corriera menos. Enfocó su juego en un posicionamiento decisivo. Estoy muy contento de tenerlo”.

Ligue 1: posiciones

  1. París Saint-Germain: 21 PTS
  2. AS Monaco: 20 PTS
  3. Olympique de Marsella: 19 PTS
  4. Racing de Estrasburgo: 19 PTS

