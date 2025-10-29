Ligue 1: el “Colo” Barco y Panichelli anotaron en la goleada del Racing de Estrasburgo

Los argentinos son sensación en Francia: Valentín Barco y Joaquín Panichelli anotaron en la goleada del Racing de Estrasburgo, el equipo revelación de esta temporada 2025/26 de la Ligue 1.

Todas las emociones se dieron en los 15′ primeros minutos del complemento. El delantero abrió la cuenta de la victoria por 3-0 ante el AJ Auxerre, equipo que deambula en la zona de descenso.

El segundo fue de Sebastian Nanasi con asistencia del Colo, que fue el encargado de cerrar el resultado. El ex Boca encontró su lugar en el mundo en la banda izquierda del Racing después de pasar por Brighton y Sevilla.

LISTO, CIERREN TODO: EL COLO BARCO ESTUVO ATENTO AL REBOTE Y DEFINIÓ CON CALIDAD PARA EL 3-0 DE ESTRASBURGO VS. AUXERRE. 📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GJeZTsf5WK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025

Panichelli, de las inferiores de River, llegó a su noveno gol en Francia y es el máximo goleador del campeonato por delante de Mason Greenwood (OM) y todas las estrellas del PSG. El técnico Liam Rosenior llenó de elogios a su centrodelantero:

“Joaquín es un jugador de primer nivel; trabajamos mucho con él durante la pretemporada para intentar que corriera menos. Enfocó su juego en un posicionamiento decisivo. Estoy muy contento de tenerlo”.

¡ES EL GOLEADOR! Joaquín Panichelli apareció por el segundo palo y no perdonó para el 1-0 de Estrasburgo vs. Auxerre en la #Ligue1. 📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JYlcLwJPzJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025

