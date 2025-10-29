Racing vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores: horario, TV y posibles formaciones

Llegó el gran día para el único conjunto argentino con vida en el certamen: Racing está a 90′ de volver a escribir la historia grande y volver a jugar una final de Copa Libertadores tras 58 años.

Esta noche desde las 21.30 horas el Cilindro de Avellaneda aportará su granito de arena para revertir la serie (0-1). El encargado de impartir justicia será el chileno Piero Maza y Telefe, Fox Sports y Disney + Premium serán las señales de transmisión.

El desafío para Gustavo Costas y sus dirigidos está claro; deberá ganar si o si esta noche. Cualquier victoria por la mínima, igual el global y lleva todo a los penales. La Academia jugó cinco partidos en casa y en cada uno de ellos al menos convirtió un gol.

La mala noticia es la sensible baja de Santiago Sosa quién sufrió una fractura maxilar en el Maracaná y fue operado en las últimas horas. Hay varios nombres para distintos puestos, pero su reemplazante sería Juan Nardoni o Bruno Zucullini.

Cómo llega el Flamengo

El conjunto Carioca no guardó titulares en su última presentación en el Brasileirão pero igual sufrió un duro revés en la lucha mano a mano con Palmeiras por liderator: el Fortaleza de Martín Palermo le ganó 1 – 0 por la fecha 29.

Para esta noche Felipe Luis deberá realizar una modificación obligatoria con respecto al once que presentó en Río de Janeiro: Pedro, el goleador del equipo y referencia del ataque, también sufrió una fractura en la ida y no estará disponible esta noche.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata