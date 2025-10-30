Confirmado el Superclásico: día y horario del Boca vs. River en la Bombonera

Faltan 11 días pero el Superclásico ya empezó a jugarse: la Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó el día y horario del Boca vs. River, el partido más importante del fútbol argentino.

Si al inicio del semestre alguien pensó que el match iba a ser uno más por caer sobre el epílogo de la primera fase, se equivocó por mucho. Además del honor, los equipos disputarán una nueva “final” por la Tabla Anual y la clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo y a qué hora? El Superclásico será a las 16.30 horas en la Bombonera el domingo 9 de noviembre. Lo único que resta saber es quién será el árbitro principal y el encargado del VAR en el Predio de Ezeiza.

Por el lado del Xeneize, Milton Giménez ya palpitó el cruce con los primos tras su doblete a Barracas Central: “El clásico lo vamos a ganar porque estamos bien”. El goleador se favoreció de la prolongada ausencia de Cavani por lesión y, si no pasa nada extraño, será protagonista del Superclásico.

Pero primero, este fin de semana tanto Boca como River tendrán que jugar contra los equipos platenses. Estudiantes recibirá en el Estadio UNO al conjunto de Claudio Úbeda, mientras que los dirigidos por Marcelo Gallardo serán anfitriones en el Monumental de Gimnasia.

La fecha 15 completa

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)