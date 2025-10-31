Causa cuadernos: el duro informe de la fiscal contra Cristina Kirchner y otros 125 involucrados

A días del inicio del juicio por la causa Cuadernos de las coimas, la fiscal general Fabiana León presentó un duro informe con las acusaciones contra Cristina Kirchner y otros 125 imputados.

“Es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, aseguró la fiscal.

León recordó que el expediente principal investiga una presunta red de corrupción que operó entre mayo de 2003 y noviembre de 2015 gracias al accionar de distintos funcionarios. Además de Cristina Kirchner, los principales acusados son Julio de Vido, Roberto Baratta, Claudio Uberti y José López.

Fuente: Nexofin