Cómo lograr un maquillaje de Halloween impactante sin dañar tu piel

Halloween es la excusa ideal para animarse a un maquillaje diferente, con colores intensos, brillos y efectos artísticos. Pero para que la piel no sufra después de la fiesta, es clave saber qué productos usar y cómo aplicarlos. Acá te dejamos algunos consejos prácticos para que logres un look increíble sin comprometer tu salud cutánea.

1. Prepará la piel antes del maquillaje

Antes de empezar, limpiá bien tu rostro y aplicá una crema hidratante liviana. Esto genera una barrera protectora y evita que los pigmentos o maquillajes más pesados se adhieran directamente al cutis.

Fuente: Nexofin