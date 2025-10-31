Juicio por la muerte de Cecilia Strzyzowski: declararan cinco testigos en el primer día de debate

Avanza el juicio por la muerte y desaparición de Cecilia Strzyzowski en Chaco, esta será la primera jornada de debate, luego de que se eligieran los 12 integrantes del jurado popular que se encargará de la deliberación.

En esta ocasión, se presentaran los testimonios de cinco personas en el Centro de Estudios Judiciales, ubicado en la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia norteña.

La Justicia definió la conformación del jurado popular que está compuesto por doce titulares y seis suplentes, que estarán encargados de juzgar a los siete imputados: la expareja de Cecilia, César Sena; sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña; y cuatro colaboradores del clan Sena.

Fuente: Nexofin