San Lorenzo vs Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

San Lorenzo afronta un partido fundamental este viernes desde las 19, cuando reciba a Deportivo Riestra en el estadio Pedro Bidegain por la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro, que se podrá ver por ESPN Premium tendrá un marco especial ya que el Ciclón necesita sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación a las copas internacionales y cortar una racha irregular que lo alejó de los primeros puestos. Enfrente estará Riestra, una de las sorpresas del campeonato, que llega como líder de la Zona B y con el envión de nueve partidos consecutivos sin derrotas.

El equipo de Boedo llega a este compromiso en medio de un contexto institucional complicado. En los últimos días, el club recibió nuevas inhibiciones, ya suma doce en total, y enfrenta un pedido de quiebra impulsado por un fondo suizo. A pesar de los problemas dirigenciales y económicos, el plantel dirigido por Damián Ayude intenta mantenerse enfocado en lo deportivo y sumar puntos que lo mantengan en la pelea por un lugar en la próxima Copa Sudamericana.

Para este encuentro, Ayude podría darle minutos a Ezequiel Cerutti, quien está a un paso de alcanzar una marca especial, los 200 partidos con la camiseta azulgrana. Además, el técnico seguirá apostando por una base de jugadores jóvenes, buscando darle frescura y energía al equipo.

Del otro lado, Riestra atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. El conjunto dirigido por Gustavo Benítez lidera la Zona B y acumula nueve encuentros sin derrotas y sueña con clasificarse por primera vez a la Copa Libertadores. El conjunto del Bajo Flores llega con confianza y con la intención de aprovechar el difícil momento que vive su rival.

El partido promete ser atractivo y con mucha intensidad. San Lorenzo necesita ganar para calmar las aguas y sostener sus aspiraciones internacionales, mientras que Riestra buscará dar otro paso firme en su sorprendente campaña y reafirmar su condición de favorito.

Posible formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Diego Herazo

Posible formación de Deportivo Riestra

El técnico no definió el 11.