Claudio Úbeda dio los convocados en Boca: varias ausencias y un regreso

Este sábado luego de la última práctica matutina, Claudia Úbeda dio la lista de convocados en Boca para enfrentar a Estudiantes en La Plata este domingo, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura.

Lo más llamativo de la nómina es el regreso de Ignacio Miramón, quien no venía siendo citado y qué a final de año se marchará del club. Sin Leandro Paredes por acumulación de amarillas, el entrenador decidió su convocatoria para reforzar esa zona junto a Tomás Belmonte, Milton Delgado y Ander Herrera.

Las lesiones, un dolor de cabeza

Edinson Cavani seguirá afuera del equipo por una lesión en el psoas de su pierna derecha que arrastra desde más de un mes. Una baja sensible teniendo en cuenta la ausencia de Paredes en la mitad de la cancha es la Rodrigo Battaglia, desgarrado del sóleo derecho.

A ellos se suma Alan Velasco que posiblemente no vuelve a estar en una cancha de fútbol en 2025. El jugador que llegó al Xeneize desde la Major League Soccer, sufrió una distensión del ligamento lateral de su rodilla derecha en un entrenamiento.

Los laterales que tienen el boleto picado

Tanto Lucas Blondel como Frank Fabra no serán parte de la delegación que viajará a La Plata. Todo parece indicar que su futuro está lejos de Boca en 2026 y habrá que esperar ofertas por el lado de Blondel.

El caso del colombiano es diferente, ya que en diciembre finaliza su contrato y es una realidad que el club de La Ribera no le renovará. Hace poco habló de que le gustaría terminar su carrera en Millonarios de Colombia.