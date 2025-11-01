¿De Lima a Belém?: en Brasil buscan cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores

Habrá campeón brasileño en la edición de la Copa Libertadores 2025: ahora resta conocer quién se quedará con el título el próximo 29 de noviembre en la Final Única que disputarán Flamengo vs. Palmeiras.

El conjunto Carioca eliminó al Racing de Gustavo Costas en semifinales en una seria ajustada (1-0). Anoche el conjunto Paulista hizo lo propio, revirtió la goleada sufrida en Quito y con el 4-0 en el Allianz Parque avanzó de fase, también con un ajustado global (4-3).

Pero la ebullición social en Lima tras la salida abrupta de la presidenta Dina Boluarte, han puesto en jaque la sede de la final de la Copa Libertadores. Si bien CONMEBOL ha ratificado al Estadio Monumental de Lima, en Brasil busca mudarla al territorio nacional.

Así lo confirmó el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud:

“Veremos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención. Si beneficia a los clubes, la CBF lo apoyará y procuraremos hacerlo de la mejor manera posible”.

Estadios como el Maracaná de Río de Janeiro o el Morumbí de São Paulo, estratégicamente son recintos para una eventual final de esta envergadura pero al tener un equipo de cada Estado, se propusieron otras alternativas: Belém o Brasilia.