Elecciones en River Plate: Stefano di Carlo es el nuevo presidente

Este sábado se celebraron elecciones para elegir al presidente de River Plate. En un marco atravesado por el mal momento futbolístico del club, la lista de Stefano di Carlo a la cabeza fue la más votada. Ejercieron el sufragio más de 20 mil socios.

Di Carlo asumirá la presidencia del club millonario este lunes por la tarde, y se tratará del mandatario más joven en la historia de la institución desde la presidencia de Antonio Vespucio Liberti, quien asumió este cargo a los 32 años en 1933.

El armado que rodea al presidente electo indica que la nueva gestión seguirá una línea de continuidad de los aspectos positivos del ciclo iniciado por D’Onofrio y consolidado por Brito.

Sin embargo, el nuevo presidente pondrá el eje solucionar la crisis futbolística que tiene lugar en el club, vinculada al control total de Marcelo Gallardo en el fútbol millonario.

En ese marco, el director técnico de River Plate buscará un resultado positivo en el partido de mañana ante Gimnasia y Esgrima de La Plata con la mira puesta en clasificar a la Copa Libertadores y salvar así un año magro que incremente sus chances de continuar al frente.