Jannik Sinner enfrentará a Alexander Zverev por las semifinales del Masters 1000 de París

El Masters 1000 de París vivirá hoy una de sus jornadas más esperadas. El duelo entre Jannik Sinner y Alexander Zverev, dos de los grandes protagonistas del circuito ATP. El italiano, número 2 del mundo, y el alemán, actualmente top 3, se enfrentarán por un lugar en la gran final del torneo.

Sinner llega a este partido en un momento excepcional. En cuartos de final despachó sin dificultades al estadounidense Ben Shelton por 6-3 y 6-3, mostrando un tenis agresivo y muy firme desde la base. El italiano viene sosteniendo una temporada impresionante, en la que ya conquistó títulos importantes y pelea mano a mano con Carlos Alcaraz por el primer puesto del ranking ATP.

Por su parte, Zverev también arriba con confianza después de eliminar al ruso Daniil Medvedev en un intenso encuentro que se resolvió en el tie-break del tercer set. El alemán, conocido por su potencia y precisión en el servicio, buscará frenar el envión de Sinner y meterse nuevamente en una final de Masters 1000, un escenario en el que se siente cómodo.

El enfrentamiento entre ambos promete ser una batalla de alto nivel técnico y físico. Sinner intentará imponer su ritmo con golpes planos y velocidad desde el fondo, mientras que Zverev apostará a dominar con su saque y su consistencia.

El partido se jugará hoy en el estadio Accor Arena de París y definirá quién enfrentará en la final al canadiense Félix Auger-Aliassime, quien ya se aseguró su lugar tras vencer al kazajo Aleksandr Bublik en la primera semifinal. Los fanáticos del tenis podrán disfrutar de un choque que promete intensidad, talento y mucho espectáculo entre dos jugadores que representan el presente y el futuro inmediato del tenis mundial.

Auger-Aliassime venció a Alexander Bublik y se clasifico a la final del Master 1000 de París

El canadiense se clasificó a la final tras vencer al kazajo 7-6 y 6-4, en un partido muy parejo que se definió por detalles en los momentos claves.

Con este triunfo el canadiense alcanza su primera final de Masters 1000 de la temporada y da un paso importante en su objetivo de clasificar a las ATP Finals de Turín.

En la definición del torneo parisino, Auger-Aliassime espera ahora al ganador del duelo entre Jannik Sinner y Alexander Zverev, que completará el cuadro de los finalistas. El canadiense buscará coronar una semana brillante y cerrar el año con uno de los títulos más importantes de su carrera.