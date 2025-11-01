La compra de dólares en los bancos superó los 5 mil millones de dólares en septiembre

El último informe de la evolución del mercado de cambios y balance cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) relevó que se registró una compra total de la divisa norteamericana en el orden de los 5 mil millones de dólares.

A su vez, el BCRA informó que 1,8 millones de personas físicas pasaron sus depósitos a dólares en la previa electoral, mientras que 890 mil individuos vendieron billetes en septiembre.

Este número es el mayor desde enero de 2018, y se dio en un marco de fuerte incertidumbre electoral signada por eventual triunfo del peronismo.

Fuente: Nexofin