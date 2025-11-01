Lisandro Catalán presentó su renuncia como ministro del Interior: llevaba 46 días en el cargo

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentó este viernes su renuncia al cargo que ocupaba desde el 15 de septiembre de este año. Lo hizo mediante un mensaje público en su cuenta oficial de X, en el cual expresó: “Señor Presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción”.

Catalán añadió en su escrito: “Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”. Su salida se produce horas después de que el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunciara también su dimisión, lo que deja al Gobierno nacional ante una reconfiguración de su núcleo político-ejecutivo.

El nombramiento de Catalán había sido parte del reciente relanzamiento del Ministerio del Interior, que había sido reconstituido por el Ejecutivo como parte de una mesa federal junto a gobernadores aliados. Su tarea incluía la coordinación con las provincias, la supervisión de migraciones y la articulación política.

Fuente: Nexofin